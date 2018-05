D'Iren stëmmen um Freideg an engem Referendum iwwert en Enn vum Ofdreiwungsverbuet an der Verfassung vum Land of.

Dat kathoulescht gepräägte Land huet eent vun de strengste Gesetzer an dësem Beräich an der Europäescher Unioun.



Wie géint d'Verbuet verstéisst, ka mat bis zu 14 Joer Prisong bestrooft ginn. Souguer no enger Vergewaltegung ass et an Irland verbuede fir ofzedreiwen.



Zanter 2013 sinn IVGe just erlaabt, wann d'Liewe vun der Mamm a Gefor ass. Dausenden Irinnen sinn all Joer gezwongen, fir en Avortement an d'Ausland ze goen.



D'Walbureauen si vun 8 bis 23 Auer op. Ronn 3,2 Millioune Leit sinn opgeruff fir hir Meenung ze soen. Sollt de Referendum mat "Jo" ausgoen, wëll déi iresch Regierung Avortementen bis déi 12. Schwangerschaftswoch depenaliséieren.