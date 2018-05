En date du 30 mai 2018, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, se rendra au Parlement européen à Strasbourg, afin d’intervenir en session plénière sur le futur de l’Europe.



En amont de la séance plénière, et en date du 29 mai 2018, un dîner de travail aura lieu entre le Premier ministre Xavier Bettel et le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Avant son discours en date du 30 mai 2018, le Premier ministre sera accueilli par Antonio Tajani, pour une réunion bilatérale avec ce dernier. Les sujets discutés lors du dîner et de l’entrevue seront les grands dossiers de l’actualité politique européenne.



Lors de la session plénière du Parlement européen, Xavier Bettel présentera ses idées quant à l’avenir de l’Europe. À la suite de la présentation du Premier ministre, les représentants des groupes politiques, ainsi que des membres du Parlement européen auront la possibilité d’intervenir. Le Premier ministre prononcera ensuite des conclusions finales.



Un point de presse conjoint du Premier ministre et du président du Parlement européen est prévu à l’issue de la séance plénière.