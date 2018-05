Zil ass eng Reduktioun vum Plastiksoffall an der Ëmwelt a virun allem an de Mierer. D'Kommissioun plangt eng Direktiv anzeféieren. De Vott an d'Ëmsetzen dovun dierft awer Joren daueren. De Projet ass inoffiziell schonn zanter e puer Woche bekannt.



Deemno hëlt d'Kommissioun zéng Produite besonnesch an d'Viséier, déi de gréissten Deel vum Plastiksoffall op de Plagen duerstellen.



Donieft plangt den EU-Budgetskommissär Günther Oettinger eng Taxe um Plastiksoffall, déi awer net direkt de Konsument soll belaaschten, mä di eenzel Memberlänner.



Pro Kilo net recycléierte Plastiksoffall misst dat betraffent Land e bestëmmte Montant un den EU-Budget ofginn. Déi national Contributioun soll bei 80 Cent de Kilo leien. Eng ganz Partie Länner hu schonn annoncéiert, géint sou eng Steier ze sinn.