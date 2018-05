No laangen an zéie Verhandlunge ginn en Dënschdeg am Europaparlament nei Virschrëfte géint Loundumping bei detachéierte Salariéen ugeholl.

© AFP

Dem Plenum läit e Kompromëss fir eng Revisioun vun der Detachementsdirektive aus dem Joer 1996 vir. Op dëse Kompromëss hate sech Vertrieder vu Parlament, Kommissioun an de Memberlänner am Mäerz gëeenegt. Deemno mussen detachéiert an national Salariéen an Zukunft am Regelfall no engem Joer d'selwecht bezuelt ginn. Ënnert bestëmmte Konditioune kann den Delai ëm 6 Méint verlängert ginn. Donieft sollen detachéiert Salariéen, déi dacks aus Osteuropa kommen, vu Kollektivverträg kënne profitéieren a Recht hunn op Subside bei Reesen, Logement a Verfleegung. D'EU-Staate mussen déi nei Direktive bannent zwee Joer an nationaalt Recht ëmsetzen.





D'EU-Kommissioun stellt um Dënschdeg hir Pläng fir d’Zukunft vum milliardeschwéiere Regional-Fong vir. Dëse soll d’Liewensverhältnisser an der EU méi ugläichen, andeems d’Regioune finanziell ënnerstëtzt ginn.

Nieft den Agrar-Depensen ass dëse Fong de gréisste Budget vun der EU-Kommissioun, mat ronn 374 Milliarden Euro vum Joer 2021 un. Dat Ganzt leeft iwwer 7 Joer.

Diskussiounen dierft et ginn, well d’Zuel vu Flüchtlingen déi all Land opgeholl huet, beim Opdeelen eng Roll soll spillen. Ost-europäesch Memberstaaten wéi d'Slowakei, Ungarn oder Polen dierften deemno méi schlecht ewechkommen.