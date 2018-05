© AFP (Archiv)

Zanter 20 Joer elo ass et d'Aufgab vun der europäescher Zentralbank fir an der Eurozon fir stabille Wärungssystem ze suergen. Während an och no der Finanzkris huet se eng Rei Mesure geholl, déi zum Deel bis haut nach a Kraaft sinn an d'Finanze vu Konsumente, Betriber a ganze Länner beaflossen. De Ben Frin huet am Kader vum 20 järege Gebuertsdag vun der EZB zu Frankfurt mat engem Zentralbänker geschwat:

20 Joer EZB / Reportage Ben Frin



An hiren 20 Joer huet déi mächteg Europäesch Zentralbank onroueg Zäiten erlieft, wéinst europäescher Banken- an Eurokris zu drastesche Mesure musse gräifen, vun Null-Zënspolitik iwwer Finanzsprëtze fir faul Banken, Strofzënse bis zum Opkafe vu Staatspabeieren. Mesuren, déi zum Deel hefteg ëmstridde waren a sinn, grad ewéi d'EZB selwer, schliisslech huet hir Geldpolitik och ëmmer en Afloss op de Portmonni vun de Leit. Eng grouss Erausfuerderung wäerten déi zukünfteg erwaarten d'Zënserhéijunge sinn.



De Gabriel Glöckler, europäeschen Zentralbänker, erkläert, datt duerch d'Zënserhéijung de Präis vum Geld wäert an d'Luucht goen. Leit déi Scholden hunn, musse da kucken, wéi si déi Scholde weider organiséiert kréien. Wann eng Privatpersoun also méi fir de Kredit vum Haus muss zeréckbezuelen, awer net méi Suen zu Verfügung huet, da konsomméiert si automatesch manner. Eng Bank dogéint muss sech beim Erhéije vun Zënsen organiséieren, dowéinst muss een esou eppes och ëmmer präzis kommunizéieren. Dat ass dann och d'Erausfuerderung an den nächste Wochen a Méint vun der EZB, fir dëst richteg virzebereeden.

Vis-à-vis vun elektroneschen- oder Kryptowärungen ass d'EZB de Moment nach ganz skeptesch, si wéilten eng wierklech Wärung ubidden, déi e Wäert representéiert a Vertraue vermëttelt. Dowéinst wëll een aktuell och net iwwert eng elektronesch Wärung schwätzen, well hannert enger Wärung muss eng Institutioun stoen, déi Vertrauen huet.

Och fir en E-Euro wier et vill ze fréi. D'EZB géif hei awer der Nofro vum Verbraucher nokommen, mä esou eng Nofro géif een de Moment net erkennen, am Géigendeel an deene meeschte Länner gouf an de leschte Jore méi Boergeld benotzt.