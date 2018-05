D'EU-Reglement, dat virgesäit, dass rituell Schluechtunge just an zougeloossene Schluechthaiser däerfen duerchgefouert ginn, ass gülteg.

Europäesche Geriichtshaff zum rituelle Schluechten - E.Ewald



Dat huet den Europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg um Dënschdeg de Moien decidéiert.Moslemesch Associatiounen aus Flandern haten dogéint geklot, dass et zanter 2014 do net méi an temporäre Schluechthaiser huet däerfen zu Schluechtunge kommen, ouni dass d'Déier virdru betäubt gouf. Domat géif net géint d'Reliounsfräiheet verstouss ginn, huet d'Cour de Justice elo festgehalen.

An deenen zougeloossene Schluechthaiser géif d'Leide vum Déier reduzéiert ginn, huet den Attaché de presse vum Europäesche Geriichtshaff nach erkläert, z.B. well et do technesch Moyene gëtt, déi et erlaben, d'Déier beim Doutmaachen z'immobiliséieren.

Vum leschte Joer u gëtt den Europäesche Geriichtshaff mat ëmmer méi sou Affäre konfrontéiert, huet säin Attaché de presse Gilles Despeux um Dënschdeg de Moien erkläert, dat no engem Uerteel, zejoert, iwwert d'Droe vum Fischi a Betriber.