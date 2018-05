© RTL Archivbild

Schonn en Dënschdeg den Owend koum hie fir en Aarbechtsiesse mam President vum Europaparlament Antonio Tajani beieneen.Vun e Mëttwoch de Moien 9 Auer u presentéiert de Lëtzebuerger Staatsminister da virun den Deputéierte seng Iddien iwwert d'Zukunft vun Europa. Dono kënnen d'Deputéiert dem Xavier Bettel hir Froe stellen.De Lëtzebuerger Premier wëll iwwerdeems den Afloss vun de Liberalen an der EU stäerken. Wéi d'Lëtzebuerger Wort schreift, plangt de Xavier Bettel de 27. Juni e Sommet vun de liberale Regierungscheffen an den EU-Kommissären. D'Zil ass an Zukunft als Eenheet an der EU opzetrieden. D'Renconter soll um Schlass vu Senneng iwwert d'Bühn goen.