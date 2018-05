Wéi amerikanesch Medie mellen, wier et drop an drun, dass Stroftaxen op Stol an Aluminium aus Europa verhaange ginn.

Den US-President Trump wier am Gaangen déi néideg Schrëtt ze preparéieren. En Accord a leschter Minutt wier zwar méiglech, mä onwahrscheinlech, mellt de Wall Street Journal a berifft sech op Sourcen, déi mam Dossier chargéiert sinn. Den Donald Trump kéint d'Stroftaxen schonn en Donneschdeg verhänken, heescht et. Hien hat Taxe vu 25% op Stol an 10% op Aluminium am Mäerz annoncéiert. Fir d'EU gëllt nach bis e Freideg eng Exceptioun.



D'Europäesch Unioun fuerdert, dass si vun esou Taxe verschount bleift a beméit sech zanter Wochen fir e Kompromëss mat den USA ze fannen. Och während enger Renconter e Mëttwoch vun der Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung zu Paräis soll et keen Entgéintkomme vun den USA ginn hunn.