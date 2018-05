Entreprisen aus EU-Memberlänner mussen an Zukunft Stroftaxen op Exporter wéi Stol an Aluminium bezuelen.

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Wéi den US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross en Donneschden zu Washington bekannt ginn huet, muss d'EU bei Exporter vu Stol an Aluminium Stroftaxe bezuelen.

Déi Taxe gëlle scho vun e Freideg un. Dat huet den amerikanesche Wirtschaftsminister Ross en Donneschdeg de Mëtte confirméiert. Den Donald Trump hat Taxe vu 25% op Stol an 10% op Aluminium am Mäerz annoncéiert.

Hei sinn natierlech haaptsächlech Entreprisen an den EU-Memberlänner betraff. Scho Wochen am Virfeld gouf dëse Sujet jo hëtzeg diskutéiert, elo gouf dat ganzt an d'Realitéit ëmgesat.

D'Kanzlerin Merkel sot en Donneschdeg de Mëtten, dass d'EU an deem Fall intelligent, decidéiert a gemeinsam reagéiere wäert.



Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker huet dann och offiziell annoncéiert, als Reaktioun op d'Stroftaxe vun den USA och Taxen anzeféieren. Dat gouf en Donneschdeg Nomëtteg zu Bréissel annoncéiert.



Et wier "e schlechten Dag" vir de Welthandel, regrettéiert de Jean-Claude Juncker. Detailer soll et an de nächste Stonne ginn.