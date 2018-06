© AFP

Dat sot déi däitsch Kanzlerin an engem Interview mat der Frankfurter Allgemeinen Sonndeszeitung. Domadder reagéiert d'Angela Merkel op dem franséische President seng Iddi, fir eng Reform vun der Eurozon. De Budget soll schrëttweis agefouert ginn an et muss nach gekläert ginn, ob en bannent oder baussent dem EU-Budget soll geréiert ginn.



Donieft huet d'Angela Merkel och erkläert wéi hiert Konzept vun engem europäesche Währungsfong ausgesäit, deen aus dem Stabiliséierungsmechanismus ESM soll ervirgoen. Dem Emmanuel Macron seng Pläng goungen awer däitlech méi wäit wéi déi vun der Bundeskanzlerin.



An der Debatt ronderëm déi europäesch Verdeedegungspolitik geet d'Angela Merkel dofir awer e Schrëtt an d'Richtung vum franséische President duer. Si géing déi franséisch Initiativ fir d'Schafe vun enger neier europäescher Interventiounstrupp, nieft der NATO, positiv begréissen. Se misst awer bannent engem strukturéierten EU-Kader lafen an och d'Resultat si vun enger politescher Zesummenaarbecht an der Verdeedegung. Den Emmanuel Macron hat allerdéngs eng Struktur virgeschloen, déi baussent den EU-Strukture sollt fonctionnéieren.