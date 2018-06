Mat um Dësch sëtzt och de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn.



D'Reform stécht zanter 2016 an enger Sakgaass. Di bulgaresch EU-Presidence wëll um Dënschdeg e Kompromëss presentéieren, deen a Krisesituatioune weiderhin eng automatesch Ëmverdeelung vu Flüchtlingen an Europa virgesäit.



Eng ganz Partie osteuropäesch Länner si awer prinzipiell dogéint. Dowéinst musse sech wahrscheinlech d'EU Staats- a Regierungscheffen, Enn Juni op hirem Sommet, mat dësem Thema beschäftegen. D'Minister schwätzen och iwwert d'Situatioun vun de Fluchtweeër Direktioun Europa. An der lescht kommen nees méi Flüchtlingen iwwer Griicheland an Europa.