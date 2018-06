Dat sot de russesche President Putin an engem Interview mam ORF am Virfeld vu senger Visite an Éisträich.D'Relatiounen tëscht der EU a Russland sinn zanter der Annexioun vun der Krim duerch Moskau staark belaascht a vu géigesäitegen Wirtschaftssanktioune markéiert.De Vladimir Putin gëtt um Dënschdeg fir eng Aarbechtsvisite an Éisträich empfaangen. Et ass seng éischt Auslandsvisite, zanter de russesche President am Mäerz erëm gewielt gi war.