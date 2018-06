De Mann, deen an deem Drogeprozess als Proprietär vun engem Haus zu Waasserbëlleg geklaakt gi war, hat an enger anerer Affär géint d'Legalitéit vu sénger Haft geklot.

Am November 2010 war de Mann op der Cour d’appel an der Stad an enger Affär, an där et och ëm eng Infraktioun zum Drogegesetz goung, zu enger Prisongsstrof vun zwee an engem hallwe Joer veruerteelt ginn. En Deel vun där Strof hat hien ofgesiess, ier hien am Mäerz 2013 ënner Oploen op fräie Fouss koum. Am Accord tëscht dem Mann an der Deléguée vum Procureur général d’État stoung ë.a., dass hie sech vum Drogemilieu ewechhale misst a sech kenger weiderer Infraktioun schëlleg maachen dierft. Wann hien heigéint verstousse géif, misst hien och de Rescht vun der Strof ofsiessen. Am Oktober 2015 war de Mann wéinst enger neier Infraktioun zum Drogegesetz an Untersuchungshaft komm, wouropshin d'Deléguée vum Procureur général d’État festgehalen hat, hien hätt géint den Accord aus dem Joer 2013 verstouss.

Fir d'Stroossbuerger Riichter entsprécht de Fait, dass de Mann am November 2015 nees an de Prisong koum, enger neier Decisioun, an zwar dem Widderruffe vum Fräikommen ënner Oploen. Déi nei Decisioun goung op d'Feststellung zréck, dass de Mann d'Oploen, déi un dat Fräikomme gebonne waren, net respektéiert hätt. De Respekt vun deenen Oploe war deemno entscheedend fir d'Legalitéit vu senger Haft vun November 2015 un, sou den Europäesche Mënscherechtshaff;



Esou eent Nees-an-de-Prisong-kommen, well d'Fräikomme widderruff gouf, géif awer en neit Element duerstellen, soudass de Mann eng Recoursméiglechkeet dogéint hätt misse kréien. Dem Strofrecht no géif d'Widderruffe vu sou engem Fräikommen ënner Oploen vum Procureur général d’État decidéiert ginn: Dee géif awer net engem Geriicht entspriechen.



D'Gesetz géif bis haut keng Recoursméiglechkeet virgesinn, fir d'Legalitéit vum Widderruffe vun engem Fräikommen ënner Oploen ze contestéieren. Deemno hätt de Mann vum Widderruffe vu sengem Fräikommen ënner Oploen am November 2015 u kee juristesche Recours gehat, fir d'Legalitéit vu senger Haft kontrolléieren ze loossen a fir, am Fall vum Feststelle vun enger Illegalitéit, kënne fräizekommen. Dowéinst hätt de Mann moralesche Schuedenersatz zegutt, wougéint d'Demande no Materiellem zréckzeweise wär.