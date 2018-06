Rumänien muss engem homosexuellen Net-EU-Bierger e permanenten Droit de séjour accordéieren an en domadder als vollwäertege Familljemember consideréieren. Dës Decisioun huet en Dënschdeg de Moien den europäesche Geriichtshaff geholl.

EuGH a Rumänien: Reportage Nadine Gautier



Esou léisst den Europäesche Geriichtshaff hei zu Lëtzebuerg dat awer net stoen. Wann en Net-EU Bierger mat engem Partner, deen aus der EU ass, bestuet ass, muss den EU-Memberstaat de familiäre Lien tëscht béide Männer oder Fraen unerkennen an de Droit de séjour accordéieren, wéi wann de Partner e Familljemember wär.Rumänien wollt dat am Fall vun engem homosexuelle Rumän an Amerikaner net maachen an huet argumentéiert, d'Land géif den Homo-Mariage net unerkennen an et géif do e Problem mam Ordre public ginn.Den Europäesche Geriichtshaff gesäit dat aneschters a mengt, datt d'Land net noutgedrongen d'Bestietnis tëscht Gläichgeschlechtleche gesetzlech guttheesche muss, hei géif et sech just ëm den Droit de séjour an déi fräi Zirkulatioun handelen. Deemno wier den Ordre public garantéiert. An der Direktiv vun der Libre Circulation ass vu Conjoint rieds, eng Notioun, déi neutral wier an deemno och net geschlechtsspezifesch ausgeluecht wier.