Dat wiere 5 Prozent, also 17 Milliarden Euro, manner wéi di viregt Joren. Amplaz vu 40 Prozent wier d’Agrarpolitik just nach een Drëttel vum gesamten EU-Budget.





Den neie Budget soll der Kommissioun no och méi ee groussen Accent op ëmweltschounend Mesurë ginn. 40 Prozent vum Agrarbudget solle fir esou Moossname benotzt ginn.

D’Europäesch Kommissioun hofft och, dass dës Reform manner bürokratesch fir d’Bauere wier. Dat ass awer ee Verspriechen, wat just gehale ka ginn, wann déi eenzel Memberstaaten, déi d’Politik ëmsetze mussen, och selwer hier Methode reforméieren.

De Budget vun der allgemenger Agrarpolitik huet egal wéi misse schrumpfen, well Groussbritannien als Memberstaat ewechfale wäert. Dat huet d’Fro iwwer déi gerecht Verdeelung allerdéngs net opgeléist. Länner an Zentral- an Osteuropa beschwéiere sech weider doriwwer, dass si schlecht ewechkommen. Dat huet awer deelweis och mat ënnerschiddleche Materialkäschten ze dinn: D’Material vun engem Bauer a Rumänien ass wäitaus méi gënschteg, wéi dat vun engem Bauer zu Lëtzebuerg.

D’Reform vun der Agrarpolitik ass elo als éischt dovun ofhängeg, ob déi eenzel Membere sech op de Budget fir 2021-2027 eenege kënnen.