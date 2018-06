Enn Abrëll hat den amerikanesche President Donald Trump sech dozou decidéiert, fir Europa aus Handelsmesurë fir Stol an Aluminium erauszehuelen.

© afp

Bis Ufanks Juni haten d’Europäesch Kommissioun a Washington also Zäit, fir eng Léisung ze fannen. Well dat net geschitt ass, erhiewen d’Amerikaner elo 25% op Stol an 10% op europäeschem Aluminium. Dat betrëfft och ganz kloer Lëtzebuerger Entreprisen.





EU: Reaktioun op Stroftaxen/Reportage Bill Wirtz



D’EU klot elo virun der international Handelsorganisatioun. Vum 20. Juni u wëll d’Europäesch Kommissioun Strofzëll op amerikanesch Produkter verhänken, fir sech géint d'Stolmesuren ze wieren. Eng 200 Produkter sinn dovu betraff, dorënner Bourbon, Orangëjus, Jeans oder Harley-Davidson-Motorrieder. Dës Produkter gi strategesch gewielt, well se aus Staate vun enger Rei vu wichtegen amerikanesche Senateure kommen. Esou wëll d’EU den amerikanesche Senat zu Washington op seng handelspolitesch Linn kréien.

Ganz onschëlleg ass d’Europäesch Unioun awer net, well d'EU op ville Produkter méi héijen Zoll erhieft wéi Amerika. Een neien Diesel-Auto zum Beispill gëtt an den USA mat 2,5% besteiert. Hei an Europa géif dee selwechten Auto mat 16% verzollt ginn.