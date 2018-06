Den EU-Migratiouns-Kommissär an de Jean Asselborn stounge de Bierger am Tramsschapp zum Thema Flüchtlingsfro Ried an Äntwert.

Se bleift eng immens Erausfuerderung fir Europa, d'Flüchtlingsfro. Um Kierchbierg hunn um Dënschdeg nees déi zoustänneg EU-Minister mateneen diskutéiert, fir méiglech Solutiounen an de Migratiounsfroen ze fannen. 3 Joer nom Héichpunkt vun der Kris ass nach keng gerecht an novollzéibar Léisung a Sicht. "Europe, terre d'asile?" war dann e Méindeg den Owend och eng Table ronde am Tramsschapp iwwerschriwwen. Do konnte Bierger dem EU-Migratioun-Kommissär an dem Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn Froe stellen.Hei en Extrait vun der Debatt.