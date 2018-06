© AFP

Dat geet aus enger aktueller Etüd vum Europäeschen Institut fir intellektuell Proprietéit ervir. Op eenzel Lëtzebuerger Awunner kënnt esou ëmgerechent e Schued vun 159 Euro pro Joer zesummen, domat leie mer däitlech iwwert der EU-Moyenne.Pro EU-Bierger kënnt an der Moyenne nämlech „nëmmen“ e Schued vun 116 Euro zustanen. Et kéint een also dorausser liesen, dass d'Lëtzebuerger statistesch gesi méi oder méi deier Fälschunge kafen, wéi d'EU-Moyenne.D'Top 5 vun de bei eis als Fälschung verkaafte Produiten, si Kleeder, duerno Kosmetikartikelen, Wäiner a Spirituosen, Medikamenter an zu gudder Lescht Poschen. 379 Aarbechtsplaze ginn esou eleng hei am Land verluer, huet d'Europäescht Institut fir intellektuell Proprietéit ausgerechent. Op d'EU projezéiert, gesäit déi Zuel nach wäit méi spektakulär aus, hei kaschten d'Fälschunge souguer 434.000 Plazen.Hire Wee an d'EU, fannen d'Plagiater iwwer Routen duerch Albanien, Marokko an d'Ukrain. Hiergestallt ginn déi kopéiert Aueren, Schong, Liederproduiten, Parfumen an och Tubaksproduiten zu HongKong, a China, de Vereenegten Arabeschen Emiraten an och an der Tierkei. Gréisste Fälschungsstanduert an der EU wier Griicheland. D'Experte rechnen domat, dass d'Vente vu piratéierte Produiten an den nächste Joren nach dierfte klammen, ze vill rentabel wier de Business, mëll Geriichtsuerteeler an en héije Kapitalrendement wiere Motivatioun fir kriminell Banden, sech un de Fälschungsaktivitéiten ze bedeelegen.