Um Mëttwoch den Owend hat d'US-Noutebank de Leetzëns ëm 0,25% an d'Luut gesat. D'europäesch Zentralbank beléisst et bei engem Taux vun 0%.

© AFP

Interessant ass awer d'Annonce, dass een Enn Dezember dermadder ophält Emprunten opzekafen. Bis Oktober geet et am Rhythmus vun 30 Milliarden Euro de Mount virun. Tëscht Oktober an dem Enn vum Joer sinn et 155 Milliarden de Mount. Duerno ass Schluss.