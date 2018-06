Fin de notre cinquième et dernier round de négociation à #Hambourg avec @OlafScholz sur la feuille de route franco-allemande sur la zone #euro : un accord est désormais à portée de main pour le #CMFA du 19 juin. pic.twitter.com/bADdp51427 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) June 16, 2018

De Le Maire hofft, datt den Accord an där Saach en Dënschdeg am Kader vum däitsch-franséische Regierungsrot am Schlass Meseberg bei Berlin annoncéiert ka ginn.Den Ament gëtt et, der Noriichtenagence AFP no, nach zwee, dräi Punkten, déi gekläert musse ginn. Déi wieren awer kloer definéiert.Bei sensibele Froen, wéi dem Budget fir d'Eurozon hätt een awer wichteg Fortschrëtter erreecht, heescht et.En Dënschdeg wëllen déi franséisch an déi däitsch Regierungen hir Positioun en Vue vum EU-Sommet, den 28. an 29. Juni zu Bréissel ofstëmmen. Op deem Sommet geet et ëm d'Zukunft vun der Eurozon, déi europäesch Verdeedegungspolitik an den Ëmgank mat der Flüchtlingskris.