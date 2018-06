Den Europäesche Geriichtshaff huet de Verdikt am Rechtssträit tëscht der franséischer Rietspopulistin Marine Le Pen an dem EU Parlament bekannt ginn.

Et gouf festgehal, dass d'Cheffin vum Rassemblement National knapp 300.000 Euro muss rembourséieren, déi fir eng Mataarbechterin vun der fréierer Europadeputéiert ausbezuelt gi waren. D'Fra war als parlamentaresch Assistentin bezuelt ginn, obwuel se haaptsächlech fir den deemolege Front National soll geschafft hunn.



D'Europaparlament hat d'Marine Le Pen opgefuerdert, d'Sue bis Enn Januar 2017 zeréck ze bezuelen. Well si dat awer refuséiert huet, hat d'Parlament doropshin hire Budget gekierzt. Géint des Kierzung an dee gefuerderte Remboursement hat d'Cheffin vum "Rassemblement National, wéi sech den FN zanter enger Zäitchen nennt, virum Europäesche Geriichtshaff geklot an do wéi gesot um Dënschdeg de Moien um Kierchbierg verluer.