China wier weiderhin eng vun de restriktiivsten Ekonomien op der Welt, heescht et an enger Etüd vun der Europäescher Chambre de Commerce zu Peking iwwert déi aktuell Stëmmung ënnert de Memberen. Deemno hunn 62% vun den Entreprisen, déi gefrot goufen, präziséiert, dass si d'Gefill hunn, dass chinesesch Firmen an Europa besser behandelt ginn, wéi ëmgedréint. Nieft just e puer Restriktiounen, hätten et chinesesch Konzerner och däitlech méi einfach fir an Europa aner Firmaen ze iwwerhuelen.