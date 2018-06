Nieft Däitschland, wou et jo am Moment e grousse Sträit gëtt, wäerte Bulgarien, Frankräich, Griicheland, Italien, Éisträich a Spuenien mat derbäi sinn.

Nom Streit an Däitschland ëm d'Flüchtlingsfro, kënnt wéi et schéngt d'EU-Kommissioun der Kanzlerin entgéint. E Sonndeg wäerten zu Bréissel eng Partie Staats- a Regierungscheffen zesummekommen, dat fir Léisungen ëm dëse Sträit virzebereeden. Dat Ganzt, esou de Kommissioun-President Jean-Claude Juncker soll eng informell Aarbechtsentrevue sinn, dat eben tëscht Memberlänner déi Interessi um Sujet hunn.





J'invite à une réunion de travail informelle sur les sujets des migrations et de l'asile un groupe d'Etats membres intéressés. Le but de la réunion, qui aura lieu ce dimanche à Bruxelles, est de travailler à des solutions européennes en vue du #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/2tim8EbUXX — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 20. Juni 2018

Virun allem solle Léisungsvirschléi am Virfeld vum EU-Sommet Enn nächster Woch ausgeschafft ginn. Niewent der däitscher Bundeskanzlerin, wäerte Staats- a Regierungscheffen aus Bulgarien, Frankräich, Griicheland, Italien, Éisträich a Spuenien deelhuelen.