En Enn vum Hëllefsprogramm fir Griicheland, steet en Donneschdeg am Mëttelpunkt vum Conseil vun den EU-Finanzminister um Kierchbierg am Mëttelpunkt.

D'Konditiounen dofir solle fixéiert ginn. Engersäits gëtt festgeluecht, wéi vill Milliarden Athen als Finanzpuffer kritt, anerersäits wéi wäit méiglech Scholdenerliichterunge kënne goen.



Griicheland gouf vun den Euro-Partner zanter 2010 dräi Mol virun enger Staatsfaillitte gerett a soll elo finanziell nees op eegene Bee stoen. Den aktuellen Hëllefsprogramm an Héicht vu 86 Milliarden Euro leeft den 20. August of.



Mat Spannung gëtt um Donneschdeg hei zu Lëtzebuerg och den éischten Optrëtt vum neien italienesche Finanzminister Giovanni Tria am Krees vun den Euro-Länner erwaart. Seng Regierung aus der populistescher Fënnef-Stäre-Partei an der friemefeindlecher Lega Nord plangt trotz engem enorme Scholdebierg manner ze spueren, souwéi eng Rei vun deieren Reformen.