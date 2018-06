Nikol Paschinjan

Armenien huet, no enger friddlecher Revolutioun an dësem Fréijoer, een neie Premierminister, dëst a Persoun vum fréiere Journalist Nikol Pashin Pashinyan. D’Land am Kaukasus wäert weiderhi vun deenen immens schwieregen diplomatesche Relatiounen an hirer Nopeschregioun geplot sinn. All Unnäherung un d’Europäesch Unioun kéint vu Russland gestéiert ginn, well Moskau strategesch Interessen an der Regioun huet.





De Frank Engel iwwert d'Situatioun vun Armenien



Russland ka besonnesch am Karabakh-Konflikt eng Roll spillen: Eng Regioun, déi zanter Joerzéngte fir territorial Disputen tëscht Armenien an dem Nopeschland Aserbaidschan suergt. Moskau kéint sech hei ee Gewënner eraussichen, besonnesch duerch Waffeliwwerungen un dat Land, wat si ënnerstëtze wëllen. Gläichzäiteg weess de Vladimir Putin och, wann hien Aserbaidschan d’Partie hält, Armenien sech kloer zu der Europäescher Unioun wäert wenden.

D’Europäesch Unioun ass mat hirer Noperschaftspolitik an Armenien ni bis op deen definitive Stadium komm, well Armenien sech ënner vergaangener republikanescher Herrschaft dozou decidéiert hat, där vu Russland gegrënnter euraescher Wirtschaftsunioun bäizetrieden.

Weider Challengë fir den neie Premierminister sinn och schlecht Bezéiunge mat der Tierkei, an eng komplizéierter Relatioun mam Nopeschland Iran.