Däitschland gouf vum Europäesche Geriichtshaff zu Lëtzebuerg veruerteelt, well d'Bundesrepublik ze mann géint Nitrater am Grondwaasser ënnerholl huet.

Domat hätt een och géint déi europäesch Direktive fir Nitrater verstouss.



Dem Europäeschen Gerichtshaff no, hätt Däitschland weider Mesurë missten huele fir seng Baachen a Flëss besser ze schützen. Een Iwwerfloss un Nitrater, dee jo meeschtens duerch den Dünger an der Landwirtschaft kënnt, schued net just der Ëmwelt, ma och der Gesondheet.