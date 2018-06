Sur initiative du ministre des Finances, Pierre Gramegna, les ministres de la zone euro se sont retrouvés au château de Senningen, le 21 juin 2018, pour célébrer le 20e anniversaire de l’Eurogroupe.



La première réunion de l’Eurogroupe a eu lieu au château de Senningen le 4 juin 1998. Depuis cette date, les ministres des Finances de la zone euro se réunissent mensuellement pour coordonner la politique économique et financière de la zone.



Le déjeuner fut précédé par une séance solennelle réunissant les 19 ministres de l’Eurogroupe, ainsi que le président de la Banque centrale, Mario Draghi, le vice-président de la Commission européenne, Vladis Dombrovskis, le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, à la Fiscalité et aux Douanes, Pierre Moscovici, et le directeur général du Mécanisme européen de stabilité, Klaus Regling.



Devant ses collègues européens, et aux côtés du président de l’Eurogroupe, Mário Centeno, le ministre Pierre Gramegna a prononcé un discours retraçant l’histoire de l’euro, lors duquel il a rappelé que «la monnaie unique est l'un des projets d'intégration politique et économique les plus réussis de l'histoire de notre continent». «Depuis ses 19 ans d’existence, l’euro est plus fort que jamais», a fait remarquer Pierre Gramegna, tout en soulignant que l’Europe connaît aujourd’hui une reprise solide et que l’architecture de la zone a pu être renforcée au cours des années de crise.



Dans son discours, le président Mário Centeno a souligné l’importance de renforcer davantage l’architecture de la zone. Le président Centeno a remarqué notamment que l'Union économique et monétaire est «un projet qui vaut la peine d'être défendu pour assurer un avenir meilleur et une plus grande prospérité pour nos enfants et petits-enfants à travers le continent». Il conclut en disant: «Il appartient maintenant à nous de faire avancer l'euro.»



Enfin, Pierre Gramegna et Mário Centeno ont procédé au dévoilement d’une plaque commémorative marquant le 20e anniversaire de ce moment historique.