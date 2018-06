Affär Ruling Fiat: Affekote vum Staat hale sech bedeckt (21.06.2018) Um Donneschdeg hat de Lëtzebuerger Staat Rendez-Vous um europäesche Geriichtshaff. Et geet ëm déi sougenannt Steier-Rulingen.

E war um Donneschdeg de Moien aussergewéinlech gutt gefëllt, de grousse Sëtzungs-Sall vum Europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg. Keen Zoufall: Well am Mëttelpunkt vun der Audienz stoung eng Fro, déi net just Lëtzebuerg an d'Italiener vu Fiat beschäftegt:''Sinn d'steierlech Virdeeler, déi de Lëtzebuerger Staat an dësem Fall bannent de Joren 2012 bis 2015 Fiat zougesprach huet, illegal staatlech Bäihëllefen? Déi net kompatibel mam EU-Bannemaart sinn?" Sou wéi d'EU-Kommissioun dat am Oktober 2015 no iwwer engem Joer Enquête festgehalen huet. Déi Fro steet och a weideren Affairen am Mëttelpunkt an do missten Entreprisen net just, wéi am Fall Fiat 20 bis 30 Milliounen Euro un an dësem Fall de Lëtzebuerger Staat zeréckbezuelen.Am Fall Apple geet d'EU-Kommissioun dervun aus, dat d'Amerikaner net manner wéi 13 Milliarden Euro un Steieren un den iresche Staat zeréckiwwerweise missten. D'EU-Kommissioun huet d'Steier-Rulinge vun Irland, Holland, der Belsch a Lëtzebuerg am Viséier. Mat eleng fir Lëtzebuerg, weidere Gesellschafte wéi d'Fransouse vun 'Engie' oder eng Fillial vu Mc Donalds, respektiv Amazon, wou de Lëtzebuerger Staat fräiwëlleg op iwwer 250 Milliounen Euro verzichte wëll.Déi Positioun verstinn net just déi politesch Responsabel vun Déi Lénk net. An den Ae vun der Oppositiouns-Partei, eng politesch Positioun vun der aktueller Regierung, déi kloer dat falscht Signal vermëttelt.Um Geriicht hu sech d'Affekoten, d'Vertrieder vum Lëtzebuerger Staat, vis-à-vis der Press bedeckt gehalen. Wou mat grousser Spannung d'Uerteel vun den europäesche Riichter erwaart gëtt. DAt ass en Uerteel, wäit iwwer d'Affaire 'Lëtzebuerger Staat/Fiat géint EU-Kommissioun eraus.