D'Taxen op Produite wéi Jeans, Bourbon-Whiskey a Motorrieder sinn zanter Mëtternuecht Realitéit. Dës EU-Taxe sinn eng Reaktioun op d'Stroftaxen vu 25% op Stol an 10 Prozent op Aluminium aus der EU, déi den amerikanesche President Trump agefouert huet. Si waren den 1. Juni a Kraaft getrueden.



D'Géigentaxe vun der EU betreffen amerikanesch Produiten am Wäert vu bal 3 Milliarden Euro. Den Donald Trump hat am Fall wou d'Europäesch Unioun op dëse Wee géif goe scho mat Stroftaxen op europäeschen Autoen a Stécker fir Autoe gedreet. Betraff wieren an der Haaptsaach däitsch Autosproduzenten.