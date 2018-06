Och de Lëtzebuerger Premier wäert dorun Deel huelen. Et geet haaptsächlech ëm d'Fro vun der Réckféierung vu Flüchtlingen. Ma eng Saach schéngt elo scho bal sécher: dat Ganzt kéint fir d'EU éischter e Schoss no hanne sinn.



Also op d'mannst kann een domadder rechnen, dass de Succès vu sou engem Mini-Sommet relativ limitéiert ass, wann een elo schonn dat ganzt Geplänkels am Virfeld observéiert. Den Ament ass iergendwéi all Mënsch op all Mënsch rosen.



D'Visegrad-Staaten, dat si jo déi Tschechesch Republik, Ungarn, Polen an d'Slowakei, si rosen, dass dëse Sommet iwwerhaapt organiséiert gëtt, well d'Thema Migratioun eigentlech op den Haapt-Sommet nächst Woch gehéiert hätt. Italien ass rosen an huet souguer domadder gedreet, net Deel ze huelen, well si déi provisoresch Ofschlosserklärung gesinn hunn, aus deem si schléissen, dass si um Enn méi schlecht kéinten do stoe wéi virdrun, an an deem Fall souguer nach misste Flüchtlingen zeréckhuelen. Déi aner sinn ze rosen, well ze mann iwwer de Grenzschutz-, an déi aner well ze mann iwwer déi EU-intern Verdeelung vu Flüchtlinge geschwat gëtt.



Also all déi Grief, déi et bis ewell schonn an der Flüchtlingspolitik gouf, sinn duerch dëse Mini-Sommet elo nees opgerappt ginn. An et ass ganz onwahrscheinlech, dass all dës Streidereien, déi di lescht 3 Joer net konnte bäigeluecht ginn, elo e Sonndeg an e puer Stonne solle kënne geléist ginn.



Ee Punkt, deen och nach matspillt, ass, dass d'Memberstaaten ëmmer méi d'Gefill kréien, dass et um Sommet net ëm de Contenu geet, ma ëm Muecht a wien hannert a wien net hannert dem Angela Merkel steet. Dat heescht, et kann een och de Schluss zéien, dass et der CSU gelongen ass, den Muechtkampf bannent der Unioun op den europäesche Level z'iwwerdroen.



Mëttlerweil huet d'Bundeskanzlerin e Schrëtt zeréckgemaach an d'Erwaardungen un de Mini-Sommet erofgeschrauft. Et géing sech ëm eng reng Aarbechts- a Berodungsvisitt handelen, bei deem et keng Ofschlosserklärung wäert ginn.