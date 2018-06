X

Gesicht gouf en Auswee aus dem Sträit ëm eng europäesch Flüchtlingspolitik. Ma wéi erwaart gouf et keng grouss Léisunge fir d'europäesch Flüchtlingspolitik.



Vill gudde Wëllen hätt et ginn, betount déi däitsch Kanzlerin. Et wär een sech eens, dass een déi illegal Migratioun bremsen an d'Grenze besser schütze wéilt. Et dierft een déi Länner wou d'Flüchtlingen ukommen, wéi Italien, awer net eleng loossen, sou d'Angela Merkel. Iwwerall, wou europäesch Léisunge méiglech sinn, soll een déi entaméieren.





Migratiouns- an Asyl-Politik zu Bréissel am Fokus (24.06.2018) 16 vun 28 EU-Memberstaaten hu sech op enger "informeller Aarbechtsreunioun" konzertéiert. Andréck vum Jeannot Ries.

D'Angela Merkel



D'Angela Merkel hofft, an den nächsten Deeg nach duerch bi- an trilateral Gespréicher Léisunge mat eenzele Länner ze fannen. D'Bundeskanzlerin ass ënner Drock duerch de Sträit mat der CSU. Den Inneminister Seehofer wëll jo verhënneren, dass Flüchtlingen an d'Land kommen, déi schonn an engem anere Staat eng Demande op Asyl gestallt hunn.

Den Emmanuel Macron



Frankräich a Spuenien hu sech no engem Treffen zu Paräis e Samschdeg fir zoue Flüchtlings-Opname-Zentren op europäeschem Buedem ausgeschwat an domadder dem EU-Rotspresident Donald Tusk seng Propos ecartéiert, fir esou Zentre baussent der EU opzeriichten. Donieft fuerdere béid Länner finanziell Solidaritéit ënnert den EU-Länner, fir Asyldemandë méi séier kënnen ze traitéieren.

De Xavier Bettel



D'Positioun vum Grand-Duché war e Sonndeg de Mëtteg och kloer. Et setzt een op Solidaritéit. An dësem Dossier kéinten et keng national Léisunge ginn, ma et misst no europäesch Léisunge gesicht ginn, hat de Premier Xavier Bettel betount.

Italien drängt am Migratiounssträit op e radikale Changement. Et kéint net sinn, dass d'Migranten do mussen eng Demande op Asyl maachen, wou se ukommen. Et misst een dat méi strukturéiert ugoen. De System misst komplett iwwerwonne ginn, et misst een dat vun elo u méi strukturéiert ugoen. An Italien komme jo EU-wäit déi meeschte Flüchtlingen un.Donieft fuerdert den italienesche Premier Conte och, dass an aneren EU-Staaten Migratiounszentren opgemaach ginn, net just an Italien an a Spuenien.Vu Bréissel gëtt et um Sonndeg den Owend keng offiziell Konklusiounen. Ma scho virdrun hat sech als Kompromëss ugedeit, dass d'EU-Baussegrenze wuel nach méi staark wäerte geséchert ginn an dass Sammellagere fir Migranten ageriicht ginn, entweder bannent oder baussent der EU, dat bleif ofzewaarden.

Schreiwes vum SIP

Communiqué par: ministère d'État

Le 24 juin 2018, Xavier Bettel a participé à une réunion informelle sur les sujets des migrations et de l'asile, à Bruxelles.



En effet, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait invité les chefs d'État et de gouvernement intéressés, à participer à une réunion de travail informelle sur les sujets des migrations et de l'asile. Dans ce contexte, le Premier ministre a souligné qu'en ce qui concerne « la réforme de Dublin et tous les éléments du paquet asile, il faut agir rapidement car le système actuel n'est pas tenable en cas de crises ou d'arrivées massives ».



Il a également rappelé que « l'UE est faite de compromis et de prises en considération du point de vue des autres ».



Le but de la réunion a été de préparer les travaux du Conseil européen des 28 et 29 juin 2018.