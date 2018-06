Eng 10 europäesch Länner hu wëlles sech op e Reegelwierk fir eng europäesch Interventiounstrupp ze eenegen. Ee weidere Punkt um Ordre du Jour sinn d'Propose fir e milliardeschwéieren EU-Verdeedegungsbudget an Adaptatioune vu Verkéiersweeër an Europa un di militäresch Besoinen.Donieft kommen déi zoustänneg EU-Ministeren och mam NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg fir Gespréicher beieneen. D'Kooperatioun tëscht der Europäescher Unioun an der NATO soll weider ausgebaut ginn.Um Bord vun der Reunioun e Méindeg um Kierchbierg gëtt de Jens Stoltenberg vum Premierminister Xavier Bettel an dem Verdeedegungsminister Etienne Schneider empfaangen. Um Programm stinn och separat Gespréicher mam Ausseminister Jean Asselborn. An dem Kader gëtt och den NATO-Sommet preparéiert, deen den 11. an 12. Juli zu Bréissel ass.