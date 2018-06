D’EU-Kommissioun huet den „European Innovation Scoreboard“ e Méindeg publizéiert. An dësem Ranking verbessert sech de Grand-Duché ëm zwou Plazen a steet elo op der 6, wäit iwwert der EU-Moyenne.



D’Lëtzebuerger Fuerschungs-Institutiounen wiere ganz attraktiv, heescht et am Rapport. International wëssenschaftlech Co-Publikatiounen, déi och a Fachzeitungen zitéiert ginn, an e groussen Undeel un Doktoranden géif dat ënnersträichen.







Am europäesche Verglach bleiwen déi skandinavesch Länner weiderhin virop, wat den Innovatiounsgeescht ugeet. International gesinn, féiert den Ament kee Wee laanscht Südkorea a Kanada.