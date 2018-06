© AFP Archivbild

Déi polnesch Regierung muss sech en Dënschdeg um Conseil vun den EU-Europaminister hei zu Lëtzebuerg erklären. Si kritt reprochéiert, d'Onofhängegkeet vun der Justiz an d'Gewaltentrennung ze ënnergruewen.D'EU-Kommissioun hat dës Prozedur géint Polen am Dezember entaméiert. Et ka souwäit goen, dass d'Land d'Stëmmrecht op EU-Niveau ewech geholl kritt. Decisioune sinn um Dënschdeg awer nach net geplangt.Weider Sujeten um Conseil ass den EU-Sommet Enn der Woch zu Bréissel an d'Bewäertung vun den EU-Bäitrëttskandidaten. D'EU-Kommissioun hat am Abrëll recommandéiert, Bäitrëttsverhandlungen mat Albanien a Mazedonien an d'Wee ze leeden. D'Gespréicher mat der Tierkei leien dogéint zanter Enn 2016 de facto op Äis. Donieft gëtt och de Point gemaach vun de Brexit-Verhandlunge mat Groussbritannien.