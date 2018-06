D'EU-Negociateuren haten an der Vergaangenheet dacks kritiséiert, datt et net genuch Fortschrëtter an de Verhandlunge gouf an d'Zäit fir sech propper ze trennen knapp géif ginn.



En Haaptsträitpunkt bleift wéi een an Zukunft mat der Grenz tëscht dem briteschen Nordirland an dem EU-Memberstaat Irland ëmgeet.