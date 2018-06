Nodeems den tierkesche President Erdogan erëm gewielt gouf, ginn d'EU-Staaten net dovun aus, dass et zu Fortschrëtter bei de Bäitrëttsverhandlungen kënnt.

Internat.: Am meeschte gelies

D'EU-Europaminister hunn en Dënschdeg op hirem Conseil hei zu Lëtzebuerg festgehalen, dass d'Tierkei sech weider vun der Europäescher Unioun distanzéiert huet. D'Tierkei géif wuel Bäitrëttskandidat bleiwen, d'Verhandlunge géifen awer den Ament op Äis leien.2005 haten d'Verhandlungen ugefaangen. Donieft sinn och keng weider Gespréicher iwwert eng Modernisatioun vun der Zollunioun geplangt. D'Relatiounen hu sech no der militärescher Putschtentative Mëtt 2016 massiv verschlechtert gehat. Wéinst de Masseverhaftungen vun Erdogan-Kritiker haten d'EU-Länner am Dezember dat selwecht Joer decidéiert, d'Bäitrëttsverhandlungen net weider ze verdéiwen.Am November zejoert goufen dunn och d'Finanzhëllefen fir Ankara am Kader vum Brexit gekierzt.