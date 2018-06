No Donnéeë vun der Organisatioun fir Migratioun zu Genève goufen zanter Uganks Januar bis Mëtt Juni ronn 54.300 Persounen registréiert. Dat Joer virdru waren et am Verglach bal 187.000 an iwwer 390.000 am Joer 2016.Déi meescht Flüchtlingen kommen nach ëmmer iwwert d'Mëttelmier. Dëst Joer waren dat bis elo am ganzen 80%. Déi meescht koumen iwwer Italien. Hannendru komme Spuenien a Griicheland. An Italien goufe bis ewell 16.000 Flüchtlinge fir dëst Joer registréiert. Zejoert waren et am selwechten Zäitraum siwe mol sou vill.Der Organisatioun fir Migratioun no goufe bis Mëtt Juni am Mëttelmier knapp 1.000 Migranten dout gebuergen oder als vermësst gemellt. D'lescht Joer waren et ëm di selwecht Zäit iwwer 3.000.