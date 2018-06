© LUDOVIC MARIN / AFP

De Premier Xavier Bettel



Fir ënnert anerem iwwert Zukunft vun Europa ze diskutéieren an eng gemeinsam Strategie fir d’Europawahlen d’nächst Joer auszeschaffen, sinn en Donneschdeg am Sennenger Schlass déi 8 liberal Staats-a Regierungschefen op Invitatioun vum Premier Xavier Bettel beieneen komm.Et wier eng Méiglechkeet fir méi konkret a méi efficace ze schaffen am Virfeld vum EU-Sommet deen en Donneschdeg an e Freiden zu Bréissel ass, esou de Lëtzebuerger Premier. Dëse Sommet soll virun allem op déi konkret Froen äntweren, Stéchwierder: Solidaritéit bei der Flüchtlingsfro, den Euro, d'Zesummenaarbecht an der EU an d'EU-Erweiderung. Wann déi 8 liberal Länner schonn mol géifen zesummen halen, wier dem Premier no scho vill geschafft.

De belsche Premier Charles Michel



Et wier wichteg sech op déi europäesch Défisen virzebereeden, betount iwwerdeems de belsche Premier Charles Michel. Virun allem bräicht een europäesch Koordinatioun an Engagement.De liberalen Sommet wier eben eng Méiglechkeet fir den europäeschen Projet weider ze bréngen, dat scho virum Sommet, esou den Premier Charles Michel:

Präsent op deem Sommet waren och déi liberal EU-Kommissären grad ewéi den Chef vun den Liberalen am Europaparlament Guy Verhofstadt.