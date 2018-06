Ungarn soll dem Comité no géint d'Prinzipie vun der Rechtsstaatlechkeet verstouss hunn. Dowéinst goufen elo Prozedure lancéiert.

Artikel 7 vum Lissabonner Vertrag gëtt dem Europäesche Parlament d’Méiglechkeet, eng Prozedur géint ee Memberstaat ze starten, dee kloer géint d'Prinzipie vun der Rechtsstaatlechkeet verstéisst. De Zivilrechtscomité vum Europaparlament mengt, dass d’Recht op fräi Meenungsäusserung, souwéi d'Gläichbehandlung ënnert dem Gesetz am zentraleuropäesche Land net méi respektéiert géifen. De Lëtzebuerger Europadeputéierte Frank Engel ass Member vun dësem Comité an huet och e Méindeg dofir gestëmmt.

Déi ungaresch Regierungspartei Fidesz an hir Memberen zu Bréissel werfen dem Frank Engel dacks fir, hie wier vum Multi-Milliardär George Soros bezuelt, dee bekannt ass, fir seng Oppositioun zu dem ungaresche Premierminister Viktor Orban senger Politik. De Frank Engel seet awer, dass hien net nëmmen net vum George Soros finanzéiert wier, mä dass hie fréier Praktike vun dësem Investor och net fir moralesch ze vertriede géing fannen. Déi sougenannte “Stop Soros” Gesetzer an Ungarn wieren allerdéngs just eng Excuse, fir autoritär Mesuren en place ze setzen.

Fidesz ass och Member vun der Europäescher Vollekspartei, an där och d’CSV ass. De Frank Engel mengt allerdéngs, dass sech d’Fronten antëscht géinge bougéieren. A senger eegener Partei wieren ëmmer méi Memberen net méi gewëllt, fir der Fidesz d’Partie ze halen.

Europa wier momentan kloer net op engem Nenner, wat rechtsstaaltech Prinzipie géinge ugoen. D’Europäesch Komissioun, an domat och de Frans Timmermanns, Kommissär fir Rechtsstaatlechkeet, hätte bis elo hir Aarbecht net richteg gemaach, och am Dossier Polen, wat elo a genee där selwechter Situatioun wier. De Frank Engel übt hefteg Kritik un der Europäescher Kommissioun, si géing hei ze lues agéieren.

Iwwer d’Propositioun vum Zivilrechtscomité fir Artikel 7 géint Ungarn auszeléisen, gëtt am September an der Plenière vum Europaparlament ofgestëmmt.