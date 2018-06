Si probéiert am Asylsträit mat der CSU politesch Réckendeckung vun den EU Partner ze kréien. Si strieft bilateral Accorden un déi festhalen, dass Migranten déi schonn registréiert sinn, méi séier kënnen an déi respektiv Länner zeréck geschéckt ginn.Virum Sommet mécht d'Kanzlerin um Donneschdeg de Moien eng Regierungsdeklaratioun am Bundestag. De Sommet fänkt um 15 Auer un. Den Optakt maache Berodungen iwwert di europäesch Verdeedegung, d'Handelspolitik an d'EU-Finanzen. Um Donneschdeg den Owend da beschäftegen sech d'EU Staats- a Regierungscheffen, dorënner de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel, mat der Flüchtlingsproblematik. Ouni europäesch Léisung huet den däitschen Inneminister Horst Seehofer domat gedreet, Migranten un den däitsche Grenzen nees ëmzedréinen. Sujet e Freideg um EU Sommet ass dann de Brexit an d'Reform vun der Eurozon.

Flüchtlingsproblematik

Elo schonn schécktverstäerkt Demandeurs d'Asyl an aner EU-Memberlänner zeréck, sou z.B. an Italien oder Schweden. Dat schreift d'Süddeutsche Zeitung. An den éischte fënnef Méint vum Joer hätten d'Autoritéiten deemno bal 4.100 Flüchtlingen an déi Länner zeréck bruecht, wou se eng éischte Kéier registréiert goufen. D'Zeitung baséiert sech op d'Äntwert vun der däitscher Regierung op eng parlamentaresch Fro vun der Lénksfraktioun. Op d'Joer héichgerechent wieren dat bal 10.000 Persoune gewiescht, déi no der Konventioun vun Dublin traitéiert goufen. D'lescht Joer waren et der just 7.100. D'Dublin-Reegel gesäit vir, dass eng Demande op Asyl an dem Land muss gestallt ginn, wou di betraffe Persoun eng éischte Kéier registréiert gouf.

D'Schwäiz hält net vill vun de Pläng vum däitschen Inneminister Hors Seehofer, verstäerkt Grenzkontrollen duerchzeféieren, fir sou Flüchtlingen zeréck ze weisen. Aus Siicht vun der Schwäiz wier et eng Illusioun ze mengen, dass ee mat méi Grenzkontrollen di net-regulär Migratioun komplett kann ënnerbannen. Dat sot e Spriecher vum Staatssekretär fir Migratioun. National oder eesäiteg Mesure géife keng Erausfuerderunge léisen, mä just d'Responsabilitéite verlageren.

U senger Südgrenz schéckt d'Schwäiz Migranten zeréck. Bis Enn Enn wieren dat ronn 2.500 Persounen un der Grenz mat Italien gewiescht. Un der Grenz mat Däitschland goufen iwwerdeems ronn 2.300 Migranten ouni valabel Pabeieren opgegraff. Als Member vum Schengenraum huet d'Schwäiz wuel systematesch Persounekontrollen ofgeschaaft, féiert awer weiderhin Douanes- an Pabeierkontrollen duerch. Grenzen ginn deelweis och mat Dronen iwwerwaacht.