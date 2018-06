D’Ausgangslag ass komplizéiert, d’Stëmmung war alt scho besser an d’Enn ass relativ onkloer. Rieds ass vum EU-Sommet dësen Donneschdeg a Freideg zu Bréissel.



Eigentlech hätt et genuch aner wichteg Theme ginn, fir déi lescht Reunioun vun den 28 Staats- a Regierungscheffe virum Summer, ma dunn huet eng politesch Krise an Däitschland d’Flüchtlingsfro nees ganz uewen op den Ordre du jour bruecht.



Seelen huet och den EU-Rotspresident Donald Tusk esou schaarf Wierder am Virfeld vum Sommet un d’Memberstate geriicht. D’EU misst decidéieren, wien op europäeschen Territoire kënnt, alles anescht wär een Echec. D’Bierger géingen dat och erwaarden an dat net, well se all op eng Kéier auslännerfeindlech wären an nëmme wéilte Maueren opriichten, ma well et de Job vun de politeschen Autoritéite wär, fir d'Grenzen ze schützen.



FOTOGALERIE: Impressioune vum Sommet



De Premier Minister Xavier Bettel seet dozou, datt net jiddereen a sengem Eck seng Iddie kann hunn, mä datt do eppes zesumme muss fonnt ginn. Et gëtt awer och schwéier, fir hei eng Léisung op all Punkt ze fannen. Et soll een awer iwwer alles diskutéiere kënnen an zum Schluss e Package erauskréien, dee vläicht deem engen net wäit genuch an deem aneren ze wäit geet.





Extrait Xavier Bettel



Extrait Xavier Bettel (2)



Den EU-Rotspresident hat am Virfeld vum Sommet e puer Propose gemaach, dorënner eng, déi och haut laang wäert debattéiert ginn, nämlech fir regional Opname-Plattforme baussent Europa z’installéieren. Dat am Accord mat de Norme vum UNHCR an der internationaler Organisatioun fir Migratioun. Domadder kéint een nämlech de Business Modell vun de Schmuggler briechen, well Migrante sech do misste mellen, fir iwwerhaapt kënnen an Europa eng Chance ze hunn, legal opgeholl ze ginn.Et muss een awer nach iwwert déi Plattformen, déi geschaf soll ginn, diskutéieren, mengt de Lëtzebuerger Premier weider. Wann déi an Europa geschaf ginn, hu se jo och d'EU-Standarden. Huet ee se awer ausserhalb, muss ee kucken, dat d'ONHCR engem d'Garantie gëtt, datt een d'Standarden anhält. Aktuell gëtt et nach e weidere politesche Problem, well sech a ville Punkten net un den Dublin-Accord gehale gëtt, dee virgesäit, datt eng Persoun an der EU just eng Demande op de Flüchtlingsstatut ka maachen, et awer a Realitéit gäre vill méi Demande ginn.

Extrait Federica Mogherini



Ganz an dem Sënn war et och den Appell vun der d’EU-Beoptraagt fir baussescht Affaire Federica Mogherini fir a puncto Migratioun net den Däiwel un d’Mauer ze molen.

Et annoncéiert sech e laangen Owend zu Bréissel.