9 Stonne laang gouf verhandelt zu Bréissel. E Freideg de Moien um hallwer 5 huet de Rotspresident Donald Tusk annoncéiert, datt déi 28 europäesch Staats- a Regierungscheffen sech um Sommet op eng gemeinsam, méi eng streng Asylpolitik an Europa gëeenegt kruten. Virdrun haten d'Italiener domadder gedreet, si géifen d'Declaratioun net matdroen.



Ënnert anerem d'Kanzlerin Angela Merkel an de franséische President Emmanuel Macron hunn den Deal begréisst. Déi europäesch Zesummenaarbecht hätt sech duerchgesat, sou de franséische Staatschef.



Wéi et heescht, sollen awer déi ëmstridden Flüchtlings-Sammelplazen baussent der EU kommen. Hei soll mam UNO-Flüchtlingswierk UNHCR an der internationaler Organisatioun fir Migratioun zesummegeschafft ginn. An et gi Partenariater mat Afrika ugestrieft. Och Mëttelmierlänner wéi Italien oder Griichenland kéinte fräiwëlleg sou zouen Opfanglager installéiert kréien. Donieft sollen an Zukunft méi kloer Richtlinnen definéiert ginn, fir privat Rettungsschëffer, déi Migranten aus dem Mëttelmier retten.



D'Grenzschutzagence Frontex gëtt bis 2020 opgestockt. Kloer soll och sinn, datt jidderee sech un d'Regele muss halen. Donieft kann en Demandeur d'asile sech net den EU-Staat eraussichen, an deem en eng Demande stellt, heescht et weider e Freideg de Moien. Um Sommet gouf och nach déi zweet Tranche vun der Finanzhëllef fir d'Tierkei accordéiert. Ankara kritt 3 Milliarden Euro am Kontext vum Flüchtlingsdeal, dee mat der EU ausgehandelt gouf.

D'Visegrad-Länner sinn iwwerdeems bei hirer Oppositioun géintiwwer engem europäesche Verdeelungsschlëssel bliwwen. Keng Decisioun gouf et wéi erwaart a Punkto Dublin-Regelen, déi solle reforméiert ginn, well se haut net funktionéieren. Wéi ass nach net gekläert.