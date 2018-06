Den EU-Chef Negociateur Michel Barnier © AFP (Archiv)

Et bleift net méi vill Zäit, warnt den EU-Chef Negociateur Michel Barnier déi 27 aner Staats- an Regierungscheffen. Bis Oktober soll et een Ofkommes ginn, dat déi zukünfteg Relatioune mat der Insel regelt, fir dass dann déi national Parlamenter vun den aneren EU-Memberstaten dëst nach mat Zäite ratifizéiere kënnen. Wann dat net geschitt, dann entsteet ee rechtleche Vakuum, dee béid Säiten awer verhënnere wëllen. Dëse Sommet huet een méiglechen Accord net virun bruecht, de Brexit gouf nämlech duerch d'Migratioun ënnergebottert an hat manner Prioritéit op der Agenda.



Donieft ginn d'Verhandlungen op britescher Säit souwisou net richteg weider an hu bei deem engen oder aneren EU-Memberstat fir Skepsis gesuergt. Fir d'éischte Kéier hätt déi britesch Premier Ministesch Theresa May dovunner geschwat, dass eventuell keen Accord tëscht béide Säite kéint fonnt ginn.



De Premierminister Xavier Bettel gesäit d'Situatioun elo méi kritesch, wéi nach virum Sommet. Do war hien der Meenung, datt een zu 80 Prozent en Deal géif kréien. Elo awer no der Diskussioun an och, wéi et a Groussbritannien ausgesäit, ass hien der Meenung, datt d'Chancen op en Deal nach bei 51 Prozent leien, also esou just nach positiv. Donieft mécht engem d'Fro mat Irland Suergen, well déi nach net gekläert ass.





Extrait Xavier Bettel (1)



Donieft war och rieds iwwer d'Reform vun der Eurozon, fir den Euro besser viru Krisen ze schützen. Propose fir déifgräifend Reformen an en eegne Budget fir d'Eurozon koumen awer genee wéi de Brexit ze kuerz a goufe just kuerz presentéiert.An de Conclusioune vum Sommet heescht et donieft, dass den Euro-Rettungsschierm ESM soll gestäerkt an och weider entwéckelt ginn. An och d'Creatioun vun engem europäesche Währungsfong steet am Raum, ma doriwwer soll eréischt op engem Sommet am Dezember weider diskutéiert ginn.