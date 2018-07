© AFP

Wien iwwerhëlt um Sonndeg d'EU-Presidence / Rep. Roy Grotz



Éisträich wäert eng haart Ligne an dëser Fro fueren, dat huet de Premier Sebastian Kurz, deen als Shootingstar zur Nummer Eent an Éisträich gouf, net zulescht um EU-Sommet de läschte Freideg kloer gemaach. Ma och schonn am Virfeld vun där Renconter huet de Kurz zur Freed vu senge Wieler an dem Koalitiounspartner FPÖ kloer gemaach, datt Law and order sollten an der Migratiounspolitik spillen.

Spannungen duerch net-kontrolléiert Fluxe vu Flüchtlingen, déi an Europa kommen. Zefridde war de Kurz iwwert d'Resultater vum EU-Sommet, dee just virun der Presidence zu Bréissel war, well d'Grenze méi dicht solle ginn.

An dee Grenzschutz zitt sech wéi e roude Fuedem duerch dem Kurz seng Politik, ëmsou méi sech Éisträich als Accueil-Land vun Immigranten geschiedegt gesäit.

Schonn den 20. September wäert de Sebastian Kurz senge Kollegen aus der EU bei engem informelle Sommet zu Salzburg matdeelen, wéi genee hie sech de Fonctionnement vun dësen Zentre baussent den EU-Grenzen virstellt. Aner Knackpunkten vun der EU-Presidence sinn natierlech den EU-Finanzkader an de Brexit, och ass de Bléck natierlech op d'Europawalen am Mee d'nächst Joer geriicht.

Vun e Sonndeg den 1. Juli un iwwerhëlt also Éisträich fir déi nächst 6 Méint d'EU-Presidence. Rumänien ass da vu Januar d'nächst Joer un drun, fir d'EU-Conseilen ze presidéieren. Lëtzebuerg ass eréischt Ugangs 2029 nees drun, fir eng EU-Presidence ze iwwerhuelen.