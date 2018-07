D'Kommissioun sicht elo no méigleche Partner, fir an deene Länner Opnahmezentre fir Flüchtlingen opzeriichten.

© AFP (Archiv)

Nom Accord zu Bréissel fir Opnahmezentre fir Flüchtlinge baussent der EU sicht d'EU-Kommissioun, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung no, no méigleche Partner um Mëttelmier an an der Sahelzon. Mat Libyen, Mali, Niger an Nigeria soll iwwer esou Zentre verhandelt ginn.

Et misst e fairt Konzept ausgeschafft ginn, seet den däitschen EU-Kommissär Oettinger an der Zeitung, dat de Schlepper d'Handwierk leet an d'Belaaschtunge fir d'Partnerlänner a Grenzen hält.