Zu Schengen kommen d'Ausseminister vun den däitschsproochegen Länner beieneen. Et sinn dat Lëtzebuerg, Däitschland, Liechtenstein, Éisträich an d'Schwäiz.

Am Mëttelpunkt vun de Berodunge sti virun allem d'Sujeten Migratioun an de Protektioun vum Schengenraum. Déi fënnef Ausseminister, dorënner de Lëtzebuerger Diplomatiechef Jean Asselborn, schwätzen och iwwert den nächsten pluriannuellen Finanzkader vun der Europäescher Unioun souwéi d'Thema Rechtsstaatlechkeet. Och iwwert d'Schwéierpunkte vun der éisträichescher EU-Presidence soll diskutéiert ginn.



Mam Accord vu Schengen am Joer 1985 goufen d'Grenzkontrollen tëscht de Memberlänner ofgeschaaft. Wéinst der Flüchtlingskris an der Terrorgefor haten sechs vun den am ganzen 26 Schengen-Länner 2015 nees Kontrollen un hire Grenzen agefouert.