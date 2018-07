Serbien wëll an d'Europäesch Unioun a krut elo Support vun 3 EU-Memberstaaten aus der Ëmgéigend, nämlech vu Griicheland, Bulgarien an Rumänien.

Donieft wëlle sech déi 4 Länner fir de Wuelstand an der Regioun engagéieren, nei Zuchstrecke bauen, am Beräich Energie kooperéieren a sech natierlech och fir den Accès vun den anere Westbalkan-Staaten an d'EU asetzen.