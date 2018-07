Eis Noperen an d'Alperepublik maache wéi et schéngt elo Neel mat Käpp an der Flüchtlingsfro. Gespréicher mat Griicheland an Italien solle geplangt sinn.

© ALEX HALADA / AFP

D'Südstreck (Südroute) soll dem Bundesinneministerium no zou gemaach ginn, dorop hätten sech den däitschen Inneminister Horst Seehofer an den éisträichesche Bundeskanzler Sebastian Kurz gëeenegt.D'nächst Woch wäert et am Virfeld vum Treffen tëscht den EU-Inneministeren zu enger Entrevue tëscht Däitschland, Éisträich an Italien ginn, dat zu Innsbruck. Um Ordre du Jour steet natierlech d'Flüchtlingskris, méi genee d'Fro, wéi een de Migratiounsdrock iwwert d'Mëttelmier reduzéiere kéint.Den Horst Seehofer huet jo scho betount, dës Südstreck komplett zouzemaachen a Flüchtlingen direkt un der Grenz mat de Noperen, zréck a Griicheland oder Italien ze schécken.