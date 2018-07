Scho laang gëtt driwwer gestridden an diskutéiert: Soll d'Wanter- a Summerzäit ofgeschaaft ginn oder soll et bleiwe wéi et elo ass?Fir dat erauszefannen, rifft d'EU-Kommissioun d'Leit an der Europäescher Unioun dozou op, bei engermatzemaachen. Bis de 16. August huet een also Zäit, seng Meenung ofzeginn.Am Moment kontrolléiert d'Kommissioun, wat fir Konditiounen a Fuerderungen no der Ofschafung vun der Zäitëmstellung missten erfëllt sinn. Zënter 1996 stellen d'Bierger an allen EU-Länner d'Aueren am leschte Sonndeg vum Mäerz eng Stonn no fir. De leschte Sonndeg am Oktober gëtt dann nees eng Stonn no hanne geréckelt.