"Artikel 13": Reportage Ben Frin



En Donneschdeg huet d'Europaparlament zu Stroossbuerg d'Reform vun den Droit-d'Auteure fir de Moment emol ausgebremst. Zanter Méint hat virun allem den Artikel 13 mam sougenannten Upload-Filter fir Diskussioune gesuergt, et war rieds vum Enn vum Internet an Zensur. De Ben Frin erkläert.

Am Internet gouf virum Enn vum Internet, esou wéi een e kennt, gewarnt. Internet-Déngschter wéi Google hätten, wann d'Reegel da géif eng Kéier a Kraaft trieden, d'Flicht, bei vu Useren eropgeluedenem Contenu d'Zoustëmmung vum Auteur ze froen. Fir den EU-Deputéierte Frank Engel, CSV, eng gutt Reegelung. Am Fong géif et drëm goen, datt ganz grouss Sichmaschinnen Inhalter net méi einfach esou klauen dierfen, ma déi, déi Inhalter géife schafen, och ze remuneréiere wieren respektiv datt déi op d'mannst gefrot ginn, ob hir Inhalter duerfen iwwerholl ginn.Hannert der Panik, déi am Internet gemaach gouf, gesäit de Frank Engel eng Campagne, fir Leit ze beaflossen - wéi ëmmer, wann Europadeputéiert an aner Leit, Dausenden an Dausende vu blanne Maile kréien, net vu Leit, ma vu Roboteren ... Do derhannert géif eng vu Google geleete Campagne stiechen, déi 80 Milliounen kascht hätt. Et hätt een et hei exklusiv mam Interêt vun e puer ganz groussen Internetplattformen ze dinn, déi der Meenung wieren, Recht a Gesetz géife fir si net gëllen. "An domat muss iergendwéini Schluss sinn", esou de Frank Engel.De Frank Engel huet en Donneschdeg fir de weidere Wee vun der Reegelung gestëmmt.D'Mady Delvaux-Stehres LSAP huet dogéint gestëmmt, si fäert eng Form vun Zensur. Dat wier jo kloer bei engem Filter, wie kéint sech dat leeschten, esou e Filter, ma just déi Grouss a fir Newcomere géif et dann immens schwéier. "Déi kommen net méi un."Maile krut d'Mady Delvaux-Stehres zwar och: "Ganz, ganz vill Mailen, mir sinn iwwerschwemmt gi vu Mailen." Ma déi, déi pro, an déi, déi contra waren, hätte sech d'Wo gehalen. Och de Pro hätt nämlech eng Campagne gemaach.Déi ganz Reegelung ass mam Vott vum Donneschdeg awer net komplett vum Dësch, den Text geet elo zeréck an d'Kommissiounen.